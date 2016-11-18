Міністр інфраструктури пообіцяв посприяти в облаштуванні нового КПП на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пообіцяв профінансувати розробку проектно-кошторисної документації нового пункту пропуску "Дийда" на Закарпатті. Про це він розповів під час виїзду на місце майбутнього КПП на Закарпаття, передає кореспондент УНН.
У селі Дийда Березіського району створять автомобільний пункт пропуску "Дийда-Берегдароц" на кордоні з Угорщиною.
У свою чергу обласна влада має врегулювати земельні питання, адже дорожня інфраструктура проходить через землі пайовиків.
Під ча с зустрічі біля прикордонної застави біля запланованого пункту пропуску заступник голови облради Йосип Борто зауважив, що вже є рішення угорського уряду розпочати розбудову прикордонної інфраструктури з боку Угорщини.
Тепер делегація на чолі з В.Омеляном проводить закриту зустріч з угорськими урядовцями та дипломатами на територі КПП "Лужанка", де триває реконструкція.