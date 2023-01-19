Министр финансов Германии: мы больше не зависим от российских энергоносителей

Цитата

“Да, конечно, Германия по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков”, — сказал он.

Детали

Ранее Германия импортировала из России около половины потребляемого газа и более трети всей нефти. Россия прекратила поставки газа в страну в августе, а Германия прекратила импорт российской нефти в начале этого года.

В погоне за альтернативными источниками энергии страна вновь открыла угольные электростанции, отложила планы по закрытию трех оставшихся в Германии атомных электростанций и увеличила мощности для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия и США.

Линднер, принимающий участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, обратил внимание на скорость, с которой в Германии был построен новый терминал для сжиженного природного газа — примерно за восемь месяцев.

Министр финансов Германии добавил, что запланированы дополнительные инвестиции в инфраструктуру.

“Это только один пример огромных перемен в политике Германии”, — добавил он.

Напомним

Газовые хранилища Германии, вероятно, все еще будут заполнены в конце этой зимы, несмотря на энергетический кризис.