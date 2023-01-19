Министр финансов Германии: мы больше не зависим от российских энергоносителей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Германия больше не зависит от российских энергоносителей, заявил в интервью ВВС министр финансов страны Кристиан Линднер. По его словам, Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после российского вторжения в Украину. Берлин нашел новые источники импорта энергоносителей несмотря на то, что Россия перекрыла газовые краны в Европу, передает УНН.
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“Да, конечно, Германия по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков”, — сказал он.
Детали
Ранее Германия импортировала из России около половины потребляемого газа и более трети всей нефти. Россия прекратила поставки газа в страну в августе, а Германия прекратила импорт российской нефти в начале этого года.
В погоне за альтернативными источниками энергии страна вновь открыла угольные электростанции, отложила планы по закрытию трех оставшихся в Германии атомных электростанций и увеличила мощности для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия и США.
Линднер, принимающий участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, обратил внимание на скорость, с которой в Германии был построен новый терминал для сжиженного природного газа — примерно за восемь месяцев.
Министр финансов Германии добавил, что запланированы дополнительные инвестиции в инфраструктуру.
“Это только один пример огромных перемен в политике Германии”, — добавил он.
Напомним
Газовые хранилища Германии, вероятно, все еще будут заполнены в конце этой зимы, несмотря на энергетический кризис.