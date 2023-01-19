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Міністр фінансів Німеччини: ми більше не залежимо від російських енергоносіїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Німеччина більше не залежить від російських енергоносіїв, заявив в інтерв'ю BBC міністр фінансів країни Крістіан Лінднер. За його словами, Німеччина повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після російського вторгнення в Україну. Берлін знайшов нові джерела імпорту енергоносіїв попри те, що Росія перекрила газові крани в Європу, передає УНН.

Міністр фінансів Німеччини: ми більше не залежимо від російських енергоносіїв

Цитата

“Так, звичайно, Німеччина, як і раніше, залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні вже не від імпорту з Росії, а від світових ринків”, — сказав він.

Деталі

Раніше Німеччина імпортувала з Росії близько половини споживаного газу і більше третини всієї нафти. Росія припинила поставки газу в країну в серпні, а Німеччина припинила імпорт російської нафти на початку цього року.

У гонитві за альтернативними джерелами енергії країна знову відкрила вугільні електростанції, відклала плани щодо закриття трьох атомних електростанцій, що залишилися в Німеччині, і збільшила потужності для зберігання природного газу, що імпортується з інших країн, таких як Норвегія і США.

Лінднер, який бере участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, звернув увагу на швидкість, з якою в Німеччині було побудовано новий термінал для скрапленого природного газу  — приблизно за вісім місяців.

Міністр фінансів Німеччини додав, що заплановані додаткові інвестиції в інфраструктуру.

“Це тільки один приклад величезних змін у політиці Німеччини”, — додав він.

Нагадаємо

Газові сховища Німеччини, ймовірно, все ще будуть заповнені наприкінці цієї зими, незважаючи на енергетичну кризу.

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