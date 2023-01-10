К концу зимы немецкие газовые хранилища будут заполнены на две трети
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Газовые хранилища Германии, вероятно, все еще будут заполнены в конце этой зимы, несмотря на энергетический кризис, передает УНН ссылаясь на DPA.
Детали
При «нормальных» температурах хранилища будут заполнены на 65% к концу апреля, сообщила из Берлина ассоциация газовых и водородных объектов Initiative Energien Speichern (INES).
Это гораздо больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составлял 26% на конец марта и 35% на конец апреля.
В настоящее время газохранилища заполнены примерно на 91%.
В ассоциацию входят 14 компаний, которым принадлежит более 90% мощностей хранения газа в Германии.
Добавим
Правительство Германии призывает своих граждан экономить энергию, а также пытается найти альтернативные источники, чтобы компенсировать прекращение поставок газа из россии.