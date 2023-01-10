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До кінця зими німецькі газові сховища будуть заповнені на дві третини

Київ • УНН

 • 441073 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Газові сховища Німеччини, ймовірно, все ще будуть заповнені наприкінці цієї зими, незважаючи на енергетичну кризу, передає УНН посилаючись на DPA.

До кінця зими німецькі газові сховища будуть заповнені на дві третини

Деталі

За «нормальних» температур сховища будуть заповнені на 65% до кінця квітня, повідомила з Берліна асоціація газових та водневих об'єктів Initiative Energien Speichern (INES).

Це значно більше, ніж у 2022 році, коли цей показник становив 26% на кінець березня та 35% на кінець квітня.

Наразі газосховища заповнені приблизно на 91%.

В асоціацію входять 14 компаній, яким належить понад 90% потужностей зберігання газу в Німеччині.

Додамо

Уряд Німеччини закликає своїх громадян економити енергію, а також намагається знайти альтернативні джерела, щоб компенсувати припинення постачання газу з росії.

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