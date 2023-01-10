До кінця зими німецькі газові сховища будуть заповнені на дві третини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Газові сховища Німеччини, ймовірно, все ще будуть заповнені наприкінці цієї зими, незважаючи на енергетичну кризу, передає УНН посилаючись на DPA.
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За «нормальних» температур сховища будуть заповнені на 65% до кінця квітня, повідомила з Берліна асоціація газових та водневих об'єктів Initiative Energien Speichern (INES).
Це значно більше, ніж у 2022 році, коли цей показник становив 26% на кінець березня та 35% на кінець квітня.
Наразі газосховища заповнені приблизно на 91%.
В асоціацію входять 14 компаній, яким належить понад 90% потужностей зберігання газу в Німеччині.
Додамо
Уряд Німеччини закликає своїх громадян економити енергію, а також намагається знайти альтернативні джерела, щоб компенсувати припинення постачання газу з росії.