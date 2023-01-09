Німеччина більше не підтримуватиме роботу АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У рішенні уряду Німеччини про відмову від атомної енергетики до 15 квітня можуть з'явитися тріщини. Двоє партнерів із тристоронньої правлячої коаліції, схоже, розходяться в думках щодо дати закінчення експлуатації АЕС. Про це УНН пише з посиланням на DPA.
Деталі
У понеділок глава соціал-демократів (СДПН) виключив продовження експлуатації трьох атомних електростанцій, що залишилися в країні, незважаючи на пропозицію минулого тижня, щоб це рішення ухвалили експерти.
Міністр транспорту Фолькер Віссінґ, член орієнтованої на бізнес Вільної демократичної партії, що входить до коаліційного уряду Німеччини, запропонував, щоб комісія експертів ухвалила рішення про те, коли електростанції мають бути відключені.
«Зараз нам не потрібні жодні політичні аргументи чи догматизм, нам потрібна професійна відповідь на питання, як ми можемо забезпечити стабільне та доступне енергопостачання і водночас досягти наших цілей щодо захисту клімату», — сказав Віссінґ газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Але лідер SPD Ларс Клінгбейл зазначив, що АЕС мають закритися за графіком.
«Дебати вирішено. Канцлер дав зрозуміти це», - сказав Клінгбейл після щорічних зборів виконавчого комітету партії.
Доповнення
Німеччина прискорює перехід на чистіші джерела енергії після того, як минулого року припинилися постачання російського газу.
Однак стрімке зростання цін на енергоносії та побоювання щодо можливої нестачі енергії в зимовий період викликали відновлення дискусій про те, коли слід поетапно відмовитися від деяких джерел енергії.