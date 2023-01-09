Германия больше не будет поддерживать работу АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В решении правительства Германии об отказе от атомной энергетики до 15 апреля могут появиться трещины. Два партнера из трехсторонней правящей коалиции, похоже, расходятся во мнениях по дате окончания эксплуатации АЭС. Об этом УНН пишет со ссылкой на DPA.
Детали
В понедельник глава социал-демократов (СДПГ) исключил продолжение эксплуатации трех оставшихся в стране атомных электростанций, несмотря на предложение на прошлой неделе, чтобы это решение приняли эксперты.
Министр транспорта Фолькер Виссинг, член ориентированной на бизнес Свободной демократической партии, входящей в коалиционное правительство Германии, предложил, чтобы комиссия экспертов приняла решение о том, когда электростанции должны быть отключены.
«Сейчас нам не нужны никакие политические аргументы или догматизм, нам нужен профессиональный ответ на вопрос, как мы можем обеспечить стабильное и доступное энергоснабжение и одновременно достичь наших целей по защите климата», — сказал Виссинг газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Но лидер SPD Ларс Клингбейл отметил, что АЭС должны закрыться по графику.
«Дебаты решены. Канцлер дал понять это», - сказал Клингбейл после ежегодного собрания исполнительного комитета партии.
Дополнение
Германия ускоряет переход на более чистые источники энергии после того, как в прошлом году прекратились поставки российского газа.
Однако стремительный рост цен на энергоносители и опасения по поводу возможной нехватки энергии в зимний период вызвали возобновление дискуссий о том, когда следует поэтапно отказаться от некоторых источников энергии.