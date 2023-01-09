Германия больше не будет поддерживать работу АЭС

Детали

В понедельник глава социал-демократов (СДПГ) исключил продолжение эксплуатации трех оставшихся в стране атомных электростанций, несмотря на предложение на прошлой неделе, чтобы это решение приняли эксперты.

Министр транспорта Фолькер Виссинг, член ориентированной на бизнес Свободной демократической партии, входящей в коалиционное правительство Германии, предложил, чтобы комиссия экспертов приняла решение о том, когда электростанции должны быть отключены.

«Сейчас нам не нужны никакие политические аргументы или догматизм, нам нужен профессиональный ответ на вопрос, как мы можем обеспечить стабильное и доступное энергоснабжение и одновременно достичь наших целей по защите климата», — сказал Виссинг газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Но лидер SPD Ларс Клингбейл отметил, что АЭС должны закрыться по графику.

«Дебаты решены. Канцлер дал понять это», - сказал Клингбейл после ежегодного собрания исполнительного комитета партии.

Дополнение

Германия ускоряет переход на более чистые источники энергии после того, как в прошлом году прекратились поставки российского газа.

Однако стремительный рост цен на энергоносители и опасения по поводу возможной нехватки энергии в зимний период вызвали возобновление дискуссий о том, когда следует поэтапно отказаться от некоторых источников энергии.