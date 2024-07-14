Министр энергетики Галущенко встретился на передовой с бойцами 3 ОШБр
Киев • УНН
Министр энергетики Галущенко встретился с бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады на передовой, чтобы обсудить энергетические вопросы и поднять боевой дух.
Министр энергетики Герман Галущенко встретился с бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады. Об этом Герман Галущенко сообщил в Facebook, передает УНН.
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"Спасибо ребятам за мужество, что держат фронт! Борьба за свет начинается здесь! Встречи на передовой дают очень четкое понимание - нам надо работать еще активнее, не останавливаться, действовать. Стоим за Украину - боремся вместе! Слава Украине!", - написал министр энергетики.
Информацию о встрече также подтвердили в 3-й отдельной штурмовой бригаде.
"Встреча, которая придает сил. Встречали у себя на позициях министра энергетики Германа Галущенко. Приятно, когда можно отбросить условности, говорить как есть и слышать друг друга. Сегодня энергетика является одной из приоритетных целей врага и мы каждый день делаем все для нашей победы. Стоим за Украину - боремся вместе!", - заявили в пресс-службе.
По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, у бойцов было много вопросов к министру.
"Энергетика сейчас - одна из приоритетных целей врага, поэтому и вопросов было много. На самом деле нечасто можно нормально пообщаться с министром, еще и на позициях", - написал Жорин.
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