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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр энергетики Галущенко встретился на передовой с бойцами 3 ОШБр

Министр энергетики Галущенко встретился на передовой с бойцами 3 ОШБр

Киев  •  УНН

14 июля 2024, 04:03  •  22776 просмотра

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Министр энергетики Галущенко встретился с бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады на передовой, чтобы обсудить энергетические вопросы и поднять боевой дух.

Министр энергетики Герман Галущенко встретился с бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады. Об этом Герман Галущенко сообщил в Facebook, передает УНН.

Детали

"Спасибо ребятам за мужество, что держат фронт! Борьба за свет начинается здесь! Встречи на передовой дают очень четкое понимание - нам надо работать еще активнее, не останавливаться, действовать. Стоим за Украину - боремся вместе! Слава Украине!", - написал министр энергетики.

Информацию о встрече также подтвердили в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

"Встреча, которая придает сил. Встречали у себя на позициях министра энергетики Германа Галущенко. Приятно, когда можно отбросить условности, говорить как есть и слышать друг друга. Сегодня энергетика является одной из приоритетных целей врага и мы каждый день делаем все для нашей победы. Стоим за Украину - боремся вместе!", - заявили в пресс-службе.

По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, у бойцов было много вопросов к министру.

"Энергетика сейчас - одна из приоритетных целей врага, поэтому и вопросов было много. На самом деле нечасто можно нормально пообщаться с министром, еще и на позициях", - написал Жорин.

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