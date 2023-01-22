Министерство юстиции США нашло больше секретных вещей во время поиска дома Байдена

Детали

По словам адвоката Боба Бауэра, некоторые секретные документы и «сопутствующие материалы» датируются периодом пребывания Байдена в Сенате США, где он представлял Делавэр с 1973 по 2009 год. По словам Бауэра, другие документы относятся к его пребыванию на посту вице-президента в администрации Обамы с 2009 по 2017 год.

Министерство юстиции, которое проводило обыск, длившийся более 12 часов, также взяло некоторые записи, которые Байден лично написал от руки как вице-президент.

Напомним

Сообщается, что команда Байдена нашла две партии секретных документов времен вице-президентства Байдена (период 2009-2017 гг.).

CNN информировало, первую партию обнаружили внезапно в ноябре в офисе аналитического центра Байдена в Вашингтоне: там были материалы американской разведки, и короткие аналитические записки по Украине, Ирану и Британии.

Вторую партию документов с грифом “секретно” обнаружили в декабре во время проверки в резиденции Байдена в Уилмингтоне: в гараже и прилегающем помещении.