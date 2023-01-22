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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Министерство юстиции США нашло больше секретных вещей во время поиска дома Байдена

Киев • УНН

 • 1354378 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Во время нового обыска в доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, проведенного в пятницу Министерством юстиции США, было обнаружено еще шесть предметов, в том числе документы с грифами секретности, заявил адвокат президента в заявлении в субботу вечером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Министерство юстиции США нашло больше секретных вещей во время поиска дома Байдена

Детали

По словам адвоката Боба Бауэра, некоторые секретные документы и «сопутствующие материалы» датируются периодом пребывания Байдена в Сенате США, где он представлял Делавэр с 1973 по 2009 год. По словам Бауэра, другие документы относятся к его пребыванию на посту вице-президента в администрации Обамы с 2009 по 2017 год.

Министерство юстиции, которое проводило обыск, длившийся более 12 часов, также взяло некоторые записи, которые Байден лично написал от руки как вице-президент.

Напомним

Сообщается, что команда Байдена нашла две партии секретных документов времен вице-президентства Байдена (период 2009-2017 гг.).

CNN информировало, первую партию обнаружили внезапно в ноябре в офисе аналитического центра Байдена в Вашингтоне: там были материалы американской разведки, и короткие аналитические записки по Украине, Ирану и Британии.

Вторую партию документов с грифом “секретно” обнаружили в декабре во время проверки в резиденции Байдена в Уилмингтоне: в гараже и прилегающем помещении.

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