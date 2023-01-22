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Міністерство юстиції США знайшло більше секретних речей під час пошуку будинку Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Під час нового обшуку в будинку президента Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, проведеного в п’ятницю Міністерством юстиції США, було виявлено ще шість предметів, у тому числі документи з грифами секретності, заявив адвокат президента в заяві в суботу ввечері. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Міністерство юстиції США знайшло більше секретних речей під час пошуку будинку Байдена

Деталі

За словами адвоката Боба Бауера, деякі секретні документи та «супутні матеріали» датуються періодом перебування Байдена в Сенаті США, де він представляв Делавер з 1973 по 2009 рік. За словами Бауера, інші документи належать до його перебування на посаді віце-президента в адміністрації Обами з 2009 по 2017 рік.

Міністерство юстиції, яке проводило обшук, тривало понад 12 годин, також взяло деякі записи, які Байден особисто написав від руки як віце-президент.

Нагадаємо

Повідомляється, що команда Байдена знайшла дві партії секретних документів часів віцепрезиденства Байдена (період 2009-2017 рр.).

CNN інформувало, першу партію виявили раптово у листопаді в офісі аналітичного центра Байдена у Вашингтоні: там були матеріали американської розвідки, та короткі аналітичні записки щодо України, Ірану та Британії.

Другу партію документів із грифом “таємно” виявили у грудні під час перевірки в резиденції Байдена у Вілмінгтоні: в гаражі та прилеглому приміщенні.

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