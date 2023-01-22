Міністерство юстиції США знайшло більше секретних речей під час пошуку будинку Байдена

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За словами адвоката Боба Бауера, деякі секретні документи та «супутні матеріали» датуються періодом перебування Байдена в Сенаті США, де він представляв Делавер з 1973 по 2009 рік. За словами Бауера, інші документи належать до його перебування на посаді віце-президента в адміністрації Обами з 2009 по 2017 рік.

Міністерство юстиції, яке проводило обшук, тривало понад 12 годин, також взяло деякі записи, які Байден особисто написав від руки як віце-президент.

Нагадаємо

Повідомляється, що команда Байдена знайшла дві партії секретних документів часів віцепрезиденства Байдена (період 2009-2017 рр.).

CNN інформувало, першу партію виявили раптово у листопаді в офісі аналітичного центра Байдена у Вашингтоні: там були матеріали американської розвідки, та короткі аналітичні записки щодо України, Ірану та Британії.

Другу партію документів із грифом “таємно” виявили у грудні під час перевірки в резиденції Байдена у Вілмінгтоні: в гаражі та прилеглому приміщенні.