Міністерство юстиції США знайшло більше секретних речей під час пошуку будинку Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Під час нового обшуку в будинку президента Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, проведеного в п’ятницю Міністерством юстиції США, було виявлено ще шість предметів, у тому числі документи з грифами секретності, заявив адвокат президента в заяві в суботу ввечері. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За словами адвоката Боба Бауера, деякі секретні документи та «супутні матеріали» датуються періодом перебування Байдена в Сенаті США, де він представляв Делавер з 1973 по 2009 рік. За словами Бауера, інші документи належать до його перебування на посаді віце-президента в адміністрації Обами з 2009 по 2017 рік.
Міністерство юстиції, яке проводило обшук, тривало понад 12 годин, також взяло деякі записи, які Байден особисто написав від руки як віце-президент.
Нагадаємо
Повідомляється, що команда Байдена знайшла дві партії секретних документів часів віцепрезиденства Байдена (період 2009-2017 рр.).
CNN інформувало, першу партію виявили раптово у листопаді в офісі аналітичного центра Байдена у Вашингтоні: там були матеріали американської розвідки, та короткі аналітичні записки щодо України, Ірану та Британії.
Другу партію документів із грифом “таємно” виявили у грудні під час перевірки в резиденції Байдена у Вілмінгтоні: в гаражі та прилеглому приміщенні.