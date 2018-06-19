Министерство торговли не может остановить закупку запрещенных российских товаров - Нефедов

Запрос был инициирован по причине того, что вопреки санкциям СНБО в Украине свободно покупают и продают запрещенные автобусы “ПАЗ” производства Павловского автобусного завода РФ.

Продает их связанная с народным депутатом Украины Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым компания “АИС”, а покупают, в большинстве случаев, коммунальные предприятия за бюджетные деньги. Стоимость одного такого “ПАЗ” - около 1,5 млн грн.

Учитывая, что завод принадлежит близкому к президенту России бизнесмену Олегу Дерипаске, несложно проследить выгодополучателя торгов и вероятную схему вывода бюджетных денежных средств из Украины в РФ через “прокладку” АИС.

С просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию УНН обратился к главному регулятору торгов - Министерству экономического развития и торговли. Однако, получить внятной позиции так и не смог.

В министерстве ссылаются на то, что закон “О санкциях” выписан плохо, а поэтому запретить закупку товаров и услуг у санкционных компаний не предоставляется возможным – необходимы внесения изменений.

"При осуществлении закупок согласно закону заказчикам необходимо учитывать требования Закона Украины "О санкциях" и решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, введёнными в действие в установленном порядке….

Дополнительно информируем, что в поданном в Верховную Раду Украины Президентом Украины проекте Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины" (№8265) предусмотрено внесение изменений в Закон "О санкциях", в частности в части конкретизации статьи 17 о необходимости отказывать участнику процедуры закупки, который является лицом, к которому применены санкции в виде запрета осуществления публичных закупок товаров, робот и услуг", - сообщил Нефедов в письменном ответе, посоветовав обратиться с этим же вопросом к АМКУ и Счетной палате.

После такого ответа МЭРТ УНН связался с Нефедовым напрямую и получил фактически противоположный комментарий замминистра. По его словам, действующее законодательство таки позволяет запретить закупку российских санкционных товаров, как того требует СНБО.

"На самом деле такое законодательство уже существует, есть законодательство о санкциях, которое не позволяет продавать те товары, которые находятся под санкциями от тех производителей, поставщиков, которые под санкциями, в том числе со страны-агрессора не только при госзакупках, а и в целом в Украине", - сказал Нефедов.

Учитывая абсолютную полярность мнений Нефедова, УНН задает открытый вопрос руководителям МЭРТ:

"Что помешало МЭРТ остановить реализацию запрещенных автобусов "ПАЗ" на площадках Prozorro?"