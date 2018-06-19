Міністерство торгівлі не може зупинити закупівлю заборонених російських товарів - Нефьодов

Запит був ініційований у зв'язку з тим, що всупереч санкціям РНБО в Україні вільно купують і продають заборонені автобуси "ПАЗ" виробництва Павловського автобусного заводу РФ.

Продає їх пов'язана з народним депутатом України Дмитром Святашем і екс-регіоналом Василем Поляковим компанія "АІС", а купують, здебільшого, комунальні підприємства за бюджетні гроші. Вартість одного такого "ПАЗ" - близько 1,5 млн грн.

З огляду на те, що завод належить близькому до президента Росії бізнесменові Олегу Дерипасці, нескладно простежити вигодонабувача торгів і ймовірну схему виведення бюджетних коштів з України в РФ через "прокладку" АІС.

З проханням прокоментувати ситуацію, що виникла, УНН звернувся до головного регулятора торгів - Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Однак, отримати виразної позиції так і не зміг.

У міністерстві посилаються на те, що закон "Про санкції" виписаний погано, а тому заборонити закупівлю товарів і послуг у санкційних компаній не видається можливим - необхідні внесення змін.

"При здійсненні закупівель відповідно до закону замовникам необхідно враховувати вимоги Закону України "Про санкції" і рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію в установленому порядку...

Додатково інформуємо, що в поданому до Верховної Ради України Президентом України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України" (№8265) передбачено внесення змін до Закону "Про санкції", зокрема в частині конкретизації статті 17 про необхідність відмовляти учаснику процедури закупівлі, який є особою, до якої застосовано санкції у вигляді заборони здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг", - повідомив Нефьодов у письмовій відповіді, порадивши звернутися з цим же питанням до АМКУ і Рахункової палати.

Після такої відповіді МЕРТ УНН зв'язався з Нефьодовим безпосередньо і отримав фактично протилежний коментар заступника міністра. За його словами, чинне законодавство таки дозволяє заборонити закупівлю російських санкційних товарів, як того вимагає РНБО.

"Насправді таке законодавство вже існує, є законодавство про санкції, яке не дозволяє продавати ті товари, які знаходяться під санкціями, від тих виробників, постачальників, які під санкціями, в тому числі з країни-агресора не лише під час держзакупівель, а й в цілому в Україні", - сказав Нефьодов.

З огляду на абсолютну полярність думок Нефьодова, УНН ставить відкрите питання керівникам МЕРТ:

"Що завадило МЕРТ зупинити реалізацію заборонених автобусів "ПАЗ" на майданчиках Prozorro?"