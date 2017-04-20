Министерство обороны РФ подтвердило гибель военного советника в Сирии

"В Сирии, в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник, майор Сергей Бордов. Военнослужащий находился в составе группы российских военных советников и выполнял задачи по подготовке одного из подразделений сирийской армии", - сообщили в ведомстве.

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Ранее агентство Reuters сообщило о гибели двух российских военнослужащих в Сирии.