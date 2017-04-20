Міністерство оборони РФ підтвердило загибель військового радника в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство оборони РФ підтвердило загибель військового радника в Сирії, ним виявився майор Сергій Бордов, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“В Сирії, в результаті нападу бойовиків на військовий гарнізон урядових військ загинув російський військовий радник, майор Сергій Бордов. Військовослужбовець знаходився в складі групи російських військових радників та виконував завдання з підготовки одного з підрозділів сирійської армії”, — повідомили у відомстві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міноборони РФ підтвердили загибель контрактника в районі Пальміри
Раніше агентство Reuters повідомило про загибель двох російських військовослужбовців в Сирії.