Министерство финансов: Украина и Литва организуют комитет для создания Службы финансовых расследований
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министерства финансов Литвы и Украины во время встречи в понедельник договорились о создании Координационного комитета для реализации реформы украинской Государственной фискальной службы и создания Службы финансовых расследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
В сообщении ведомства указывается, что: “В состав Комитета будут входить представители Министерства финансов Республики Литвы и Украины, формирующие политику в соответствующих сферах. По предложению литовской стороны, Координационный комитет возглавит министр финансов Украины для координации сотрудничества с ЕС в рамках указанных реформ”.
Стоит отметить, что Служба будет создана в рамках программы ЕС по поддержке реализации Стратегии управления государственными финансами и должна стать единственным органом для борьбы с финансовыми преступлениями против государства.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подарил литовскому президенту Дале Грибаускайте “Луцкий” список Второго Литовского Статута.