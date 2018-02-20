Міністерство фінансів: Україна та Литва організують комітет для створення Служби фінансових розслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міністерства фінансів Литви та України під час зустрічі в понеділок домовилися про створення Координаційного комітету для реалізації реформи української Державної фіскальної служби і створення Служби фінансових розслідувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.
У повідомленні відомства вказується, що: “До складу Комітету будуть входити представники Міністерства фінансів Республіки Литви та України, що формують політику у відповідних сферах. За пропозицією литовської сторони, Координаційний комітет очолить міністр фінансів України для координації співпраці з ЄС у рамках зазначених реформ”.
Варто зазначити, що Служба буде створена в рамках програми ЄС з підтримки реалізації Стратегії управління державними фінансами та має стати єдиним органом для боротьби з фінансовими злочинами проти держави.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко подарував литовському президенту Далі Грібаускайте “Луцький” список Другого Литовського Статуту.