Министр обороны Германии настаивает на дополнительных 25 миллиардах евро для Бундесвера

Кроме того, на 2022 фон дер Ляен ожидает еще 10 дополнительных миллиардов евро. Об этом сообщила в субботу, 16 июня, немецкая газета Bild со ссылкой на доклад министерства обороны для служебного пользования.

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Фон дер Ляен обосновывает потребность в этих средствах “огромной необходимостью модернизации” и запланированным расширением до 2023 года личного состава Бундесвера из 174 тысяч до 198 тыс. человек. К тому же без дополнительных ассигнований невозможно будет реализовать “более 200 новых проектов”, цитирует агентство dpa. Среди них — и совместные проекты в рамках ЕС, в частности “Евродрон”.

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Напомним, по информации издания Handelsblatt, министерство обороны Германии планирует уже в этом году заключить 18 крупных контактов на поставку вооружений Бундесвера общей стоимостью более 25 миллиардов евро. Впрочем, их реализация зависит от выделения средств в бюджете 2018 года, который в ФРГ из-за длительной “коалициады” до сих пор не принято.