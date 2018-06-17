Міністерка оборони Німеччини наполягає на додаткових 25 мільярдах євро для Бундесверу

Окрім того, на 2022 рік фон дер Ляєн очікує іще 10 додаткових мільярдів євро. Про це повідомила в суботу, 16 червня, німецька газета Bild з посиланням на доповідь міністерства оборони для службового користування.

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Фон дер Ляєн обґрунтовує потребу у цих коштах “величезною необхідністю модернізації” і запланованим розширенням до 2023 року особового складу Бундесверу з 174 тисяч до 198 тисяч осіб. До того ж без додаткових асигнувань неможливо буде реалізувати “понад 200 нових проектів”, цитує агентство dpa. Серед них — й спільні проекти в рамках ЄС, зокрема “Євродрон”.

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Нагадаємо, за інформацією видання Handelsblatt, міністерство оборони Німеччини планує ще цього року укласти 18 великих контактів на постачання озброєнь Бундесверу загальною вартістю понад 25 мільярдів євро. Утім, їхня реалізація залежить від виділення коштів у бюджеті 2018 року, який у ФРН через тривалу “коаліціаду” досі не прийнято.