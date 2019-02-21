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Мингарелли рассказал, что случится после выполнения Украиной Соглашения об ассоциации

Мингарелли рассказал, что случится после выполнения Украиной Соглашения об ассоциации

Киев  •  УНН

 • 14559 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли поприветствовал закрепление в Конституции Украины курса на европейскую интеграцию и посоветовал на данном ее этапе сконцентрировать внимание на реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНН в четверг.

Так, по словам Мингарелли, любая страна имеет право включить в конституцию свои стратегические цели, и Европейский Союз в свою очередь полностью уважает ее право.

"С нашей стороны, нашим приоритетом сегодня в Украине является реализация Соглашения об ассоциации, которое является краеугольным камнем наших двусторонних отношений с Украиной. Как только мы сможем выполнить это Соглашение об ассоциации, нам придется вместе подумать о следующей стадии наших отношений", - сказал посол.

По его словам, на сегодняшний день основное внимание отношений Украины и ЕС должно быть сосредоточено на выполнении Соглашения об ассоциации, и, в частности, на глубоком и всеобъемлющем Соглашении о зоне свободной торговли.

Отвечая на вопрос о следующих шагах двусторонних отношений, Мингарелли отметил, что дальнейшие действия будут координироваться сторонами совместно.

"Нам придется вместе обсудить и посмотреть, как мы можем обеспечить интенсификацию отношений между ЕС и Украиной и как мы можем сделать так, чтобы Украина стала еще ближе к ЕС", - отметил он.

Напомним, по словам Мингарелли, Украина разочаровывает Евросоюз недостаточным прогрессом в выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в некоторых сферах.

Украинские Национальные Новости

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