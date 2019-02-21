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Мінгареллі розповів, що станеться після виконання Україною Угоди про асоціацію

Мінгареллі розповів, що станеться після виконання Україною Угоди про асоціацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Глава представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі привітав закріплення в Конституції України курсу на європейську інтеграцію і порадив на даному її етапі сконцентрувати увагу на реалізації Угоди про асоціацію з ЄС. Про це він сказав в коментарі кореспонденту УНН у четвер.

Так, за словами Мінгареллі, будь-яка країна має право включити до конституції свої стратегічні цілі, і Європейський Союз в свою чергу повністю поважає її право.

"З нашого боку, нашим пріоритетом сьогодні в Україні є реалізація Угоди про асоціацію, яка є наріжним каменем наших двосторонніх відносин з Україною. Як тільки ми зможемо виконати цю Угоду про асоціацію, нам доведеться разом подумати про наступну стадію наших відносин", - сказав посол.

За його словами, на сьогоднішній день основна увага відносин України і ЄС має бути зосереджена на виконанні Угоди про асоціацію, і, зокрема, на глибокій і всеосяжній Угоді про зону вільної торгівлі.

Відповідаючи на питання про наступні кроки двосторонніх відносин, Мінгареллі зазначив, що подальші дії будуть координуватися сторонами спільно.

"Нам доведеться разом обговорити і подивитися, як ми можемо забезпечити інтенсифікацію відносин між ЄС та Україною і як ми можемо зробити так, щоб Україна стала ще ближчою до ЄС", - зазначив він.

Нагадаємо, за словами Мінгареллі, Україна розчаровує Євросоюз недостатнім прогресом у виконанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в деяких сферах.

Українські Національні Новини

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