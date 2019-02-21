Мінгареллі розповів, що станеться після виконання Україною Угоди про асоціацію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Глава представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі привітав закріплення в Конституції України курсу на європейську інтеграцію і порадив на даному її етапі сконцентрувати увагу на реалізації Угоди про асоціацію з ЄС. Про це він сказав в коментарі кореспонденту УНН у четвер.
Так, за словами Мінгареллі, будь-яка країна має право включити до конституції свої стратегічні цілі, і Європейський Союз в свою чергу повністю поважає її право.
"З нашого боку, нашим пріоритетом сьогодні в Україні є реалізація Угоди про асоціацію, яка є наріжним каменем наших двосторонніх відносин з Україною. Як тільки ми зможемо виконати цю Угоду про асоціацію, нам доведеться разом подумати про наступну стадію наших відносин", - сказав посол.
За його словами, на сьогоднішній день основна увага відносин України і ЄС має бути зосереджена на виконанні Угоди про асоціацію, і, зокрема, на глибокій і всеосяжній Угоді про зону вільної торгівлі.
Відповідаючи на питання про наступні кроки двосторонніх відносин, Мінгареллі зазначив, що подальші дії будуть координуватися сторонами спільно.
"Нам доведеться разом обговорити і подивитися, як ми можемо забезпечити інтенсифікацію відносин між ЄС та Україною і як ми можемо зробити так, щоб Україна стала ще ближчою до ЄС", - зазначив він.
Нагадаємо, за словами Мінгареллі, Україна розчаровує Євросоюз недостатнім прогресом у виконанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в деяких сферах.