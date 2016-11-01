Минфин призвали защитить лотерейный рынок от мошенников

По словам экспертов, сейчас технологии позволяют подделать любой документ, поэтому лотерейный рынок не исключение. Так, например, в этом году во Львовской области задержали преступную группировку, которая подделывала лотерейные билеты. На махинациях мошенники заработали до 2 млн грн.

Эксперты отмечают, что защита бывает разных уровней, однако за ней должен быть контроль. Сегодня все документы фиксируются в электронных базах. Лотерейные билеты также должны быть защищены государством, так как с их помощью можно выиграть большие деньги. Без централизованного контроля любой защиты недостаточно.

Напомним, операторы государственных лотерей, в том числе "М.С.Л." страдают от мошенников и вместе с правоохранителями борются с псевдолотереямы, работающими под их прикрытием.

Специалисты отмечают, что распространению псевдолетерей способствует бездействие Минфина. С 2012 года ведомство не разработало лицензионные условия для операторов лотерей, а значит потеряло право на проверки.