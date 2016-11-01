Мінфін закликали захистити лотерейний ринок від шахраїв
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Відсутність контролю за лотерейним ринком країни з боку Міністерства фінансів сприяє появі на ньому шахраїв, які маскуються під державних операторів лотерей та продають підробки. Про це йдеться у програмі "Гра інтересів", передає УНН.
За словами експертів, нині технології дозволяють підробити будь який документ, тому лотерейний ринок не виключення. Так, наприклад, цього року на Львівщині затримали злочинне угрупування, що підробляли лотерейні квитки. На махінаціях шахраї заробили до 2 млн грн.
Експерти зазначають, що захист буває різних рівнів, однак за ним має бути контроль. Сьогодні всі документи фіксуються в електронних базах. Лотерейні квитки також мають бути захищені державою, так як за допомогою них можна виграти великі гроші. Без централізованого контролю будь який захист недостатній.
Нагадаємо, оператори державних лотерей, зокрема “М.С.Л.” страждають від шахраїв та разом з правоохоронцями борються з псевдолотереями, які працюють під їх прикриттям.
Фахівці наголошують, що розповсюдженню псевдолетерей сприяє бездіяльність Мінфіну. З 2012 року відомство не розробило ліцензійні умови для операторів лотерей, а відтак втратило право на перевірки.