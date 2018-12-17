Минфин выходит на 100% наполнения бюджета

"По результатам 10 месяцев за налоговыми поступлениями мы вышли на 100% выполнения. Правда, есть риски, в части долга. Весной, когда было окно возможностей, Украина не вышла на рынки внешних заимствований. Поэтому в этой части есть риск недовыполнения доходной части бюджета. Однако с классическими источниками наполнения мы выходим на 100% выполнения до конца года", - сказал Верланов.

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Напомним, Закон № 2629-VIII о бюджете на 2019 опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины". Он вступит в силу 1 января.