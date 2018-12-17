Минфин выходит на 100% наполнения бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины с помощью классических источников наполнения бюджета выходит на 100% выполнения до конца года. Об этом сообщил заместитель Министра финансов Сергея Верланов, передает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.
"По результатам 10 месяцев за налоговыми поступлениями мы вышли на 100% выполнения. Правда, есть риски, в части долга. Весной, когда было окно возможностей, Украина не вышла на рынки внешних заимствований. Поэтому в этой части есть риск недовыполнения доходной части бюджета. Однако с классическими источниками наполнения мы выходим на 100% выполнения до конца года", - сказал Верланов.
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Напомним, Закон № 2629-VIII о бюджете на 2019 опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины". Он вступит в силу 1 января.