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У "Голосі України" опублікували закон про бюджет на 2019 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Закон № 2629-VIII про бюджет на 2019 рік опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Він набуде чинності 1 січня. Про це повідомляє УНН.

У "Голосі України" опублікували закон про бюджет на 2019 рік
  • доходи Державного бюджету України у сумі 1.026.131.809,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 928.507.915 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 97.623.894,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;
  • видатки Державного бюджету України у сумі 1.112.129.997,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.005.767.548,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 106.362.449 тис. гривень;

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  • повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.728.634,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.322.346,8 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.406.288,1 тис. гривень;
  • надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.719.766,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 679.913,2 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.039.853,3 тис. гривень;
  • граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 89.989.320 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 69.617.200 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 20.372.120 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;
  • оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

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    Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік.
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