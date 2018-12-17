Мінфін виходить на 100% наповнення бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністерство юстиції України за допомогою класичних джерел наповнення бюджету виходить на 100% виконання до кінця року. Про це повідомив заступника Міністра фінансів Сергія Верланов, передає УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.
"За результатами 10 місяців за податковими надходженнями ми вийшли на 100% виконання. Правда, є ризики, в частині боргу. Весною, коли було вікно можливостей, Україна не вийшла на ринки зовнішніх запозичень. Тож в цій частині є ризик недовиконання дохідної частини бюджету. Однак із класичними джерелами наповнення ми виходимо на 100% виконання до кінця року", - сказав Верланов.
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Нагадаємо, Закон № 2629-VIII про бюджет на 2019 рік опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Він набуде чинності 1 січня.