Аудит Рахункової палати дав старт для 17 кримінальних проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Правоохоронні органи за результатами аудитів Рахункової палати, проведених у 2018 році, розпочали 17 кримінальних проваджень. Про це повідомив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан на сторінці у Facebook, передає УНН.
“За звітами, які лягли в основу кримінальних проваджень, аудиторами встановлено порушень законодавства та неефективного використання коштів на суму понад 4,5 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.
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На своїй сторінці у Facebook Валерій Пацкан оприлюднив відео, в якому навів декілька прикладів виявлених Рахункової палатою порушень використання коштів держбюджету та як відомство з цим бореться.
Зокрема, матеріали щодо виявлених порушень, направлялися до Національної поліції, НАБУ, ГПУ та СБУ. Матеріали для реагування можуть направлятися одночасно декільком правоохоронним органам.
Розпочаті кримінальні провадження за матеріалами аудитів:
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- щодо ефективного використання коштів державного бюджету на лікування громадян України за кордоном;
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- на забезпечення окремих категорій населення засобами реабілітації;
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- на будівництво житла для військових;
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- на соцзахист ветеранів війни;
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- на підтримку осіб з особливими освітніми потребами;
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- щодо ефективності використання коштів резервного фонду держбюджету у 2017 році;
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- щодо ефективності використання субвенції на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, тощо.
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При цьому Валерій Пацкан додав, що Рахункова палата не є каральним органом.
“Наша мета — показати, як використовуються кошти кожного платника податків. Кожна гривня українців має працювати ефективно”, — наголосив Голова Рахункової палати.
Нагадаємо, 28 серпня прокуратура вперше відкрила кримінальне провадження за перешкоджання діям Рахункової палати.