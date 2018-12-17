Аудит Счетной палаты дал старт для 17 уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Правоохранительные органы по результатам аудитов Счетной палаты, проведенных в 2018 году, начали 17 уголовных производств. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на странице в Facebook, передает УНН.
“По отчетам, которые легли в основу уголовных производств, аудиторами установлено нарушений законодательства и неэффективного использования средств на сумму более 4,5 млрд грн”, — говорится в сообщении.
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На своей странице в Facebook Валерий Пацкан обнародовал видео, в котором привел несколько примеров выявленных Счетной палатой нарушений использования средств госбюджета и как ведомство с этим борется.
В частности, материалы о выявленных нарушениях, направлялись в Национальную полицию, НАБУ, ГПУ и СБУ. Материалы для реагирования могут направляться одновременно нескольким правоохранительным органам.
Начатые уголовные производства по материалам аудита:
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- по эффективному использованию средств государственного бюджета на лечение граждан Украины за границей;
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- на обеспечение отдельных категорий населения средствами реабилитации;
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- на строительство жилья для военных;
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- на соцзащиту ветеранов войны;
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- в поддержку лиц с особыми образовательными потребностями;
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- по эффективности использования средств резервного фонда госбюджета в 2017 году;
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- по эффективности использования субвенции на мероприятия по социально-экономическому развитию отдельных территорий и тому подобное.
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При этом Валерий Пацкан добавил, что Счетная палата не является карательным органом.
“Наша цель — показать, как используются средства каждого налогоплательщика. Каждая гривна украинцев должна работать эффективно”, - подчеркнул Председатель Счетной палаты.
Напомним, 28 августа прокуратура впервые открыла уголовное производство за препятствование действиям Счетной палаты.