Минфин подтвердил, что Украина выпустила 12-летние облигации на 2 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Воспользовавшись рыночной конъюнктурой, вчера Украина выпустила облигации на сумму 2 млрд долл. со сроком погашения в 2033 году, примерно 850 млн долл. из которых пойдут на частичный выкуп украинских еврооблигаций со сроком погашения в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает УНН.
"Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций с самым высоким приоритетом на сумму 2 000 000 000 долларов США, номинированных в долларах США, с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году", - говорится в сообщении.
Также указано, что были объявлены результаты предложения обмена еврооблигаций, номинированных в долларах США, с доходностью 7,75% и погашением в 2021-м и еврооблигаций, номинированных в долларах США, с доходностью 7,75% и погашением в 2022 годах.
Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard & Poor's и "B" - рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 июля 2020 года, указали в Минфине.
"Поступления от нового выпуска будут использованы для выкупа еврооблигаций с самым высоким приоритетом с погашением в 2021 и 2022 годах, принятых в ходе предложения обмена, а также для финансирования общих бюджетных назначений. Окончательная Максимальная Цена Принятия (как этот термин определен в меморандуме о предложении обмена) для предложения обмена составляет 846 150 610.00 долларов США", - добавили в министерстве.
"Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования. В то же время, эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украине, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях", - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Ранее финансовый аналитик Михаил Демкив сообщил, что Украина со второй попытки привлекла 2 млрд долларов по еврооблигациям под 7,25% к 2033 году.