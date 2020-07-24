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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 38367 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110949 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102155 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102600 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Минфин подтвердил, что Украина выпустила 12-летние облигации на 2 млрд долларов

Минфин подтвердил, что Украина выпустила 12-летние облигации на 2 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 18821 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Воспользовавшись рыночной конъюнктурой, вчера Украина выпустила облигации на сумму 2 млрд долл. со сроком погашения в 2033 году, примерно 850 млн долл. из которых пойдут на частичный выкуп украинских еврооблигаций со сроком погашения в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает УНН.

"Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций с самым высоким приоритетом на сумму 2 000 000 000 долларов США, номинированных в долларах США, с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году", - говорится в сообщении.

Также указано, что были объявлены результаты предложения обмена еврооблигаций, номинированных в долларах США, с доходностью 7,75% и погашением в 2021-м и еврооблигаций, номинированных в долларах США, с доходностью 7,75% и погашением в 2022 годах.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard & Poor's и "B" - рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 июля 2020 года, указали в Минфине.

"Поступления от нового выпуска будут использованы для выкупа еврооблигаций с самым высоким приоритетом с погашением в 2021 и 2022 годах, принятых в ходе предложения обмена, а также для финансирования общих бюджетных назначений. Окончательная Максимальная Цена Принятия (как этот термин определен в меморандуме о предложении обмена) для предложения обмена составляет 846 150 610.00 долларов США", - добавили в министерстве.

"Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования. В то же время, эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украине, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях", - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ранее финансовый аналитик Михаил Демкив сообщил, что Украина со второй попытки привлекла 2 млрд долларов по еврооблигациям под 7,25% к 2033 году.

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