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Мінфін підтвердив, що Україна випустила 12-річні облігації на 2 млрд доларів

Мінфін підтвердив, що Україна випустила 12-річні облігації на 2 млрд доларів

Київ • УНН

 • 18822 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Скориставшись ринковою кон’юнктурою, вчора Україна випустила облігації на суму 2 млрд дол. зі строком погашення в 2033 році, приблизно 850 млн дол. з яких підуть на частковий викуп українських єврооблігацій із строком погашення в 2021 та 2022 роках. Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну, передає УНН.

"Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій з найвищим пріоритетом на суму 2 000 000 000 доларів США, номінованих в доларах США, з дохідністю 7,253% та терміном погашення в 2033 році", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що були оголошені результати пропозиції обміну єврооблігацій, номінованих в доларах США, з дохідністю 7,75% та погашенням в 2021, і єврооблігацій, номінованих в доларах США, з дохідністю 7,75% та погашенням в 2022 роках.

Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги "B" рейтинговим агентством Standard & Poor’s та "B" – рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30 липня 2020 року, вказали у Мінфіні.

"Надходження від нового випуску будуть використані для викупу єврооблігацій з найвищим пріоритетом з погашенням в 2021 та 2022 році, прийнятих в ході пропозиції обміну, а також для фінансування загальних бюджетних призначень. Остаточна Максимальна Ціна Прийняття (як цей термін визначений в меморандумі щодо пропозиції обміну) для пропозиції обміну становить 846 150 610.00 доларів США", - додали у міністерстві.

“Незважаючи на складні часи для країн, що розвиваються, Україна продовжує реалізовувати свою стратегію управління боргом, здійснюючи активні операції з управління державним боргом задля зменшення ризиків рефінансування. В той же час, ця транзакція доповнює наші зусилля щодо максимізації обсягу пільгового фінансування, доступного Україні, задля забезпечення достатнього запасу ліквідності в поточних умовах", – прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Раніше фінансовий аналітик Михайло Демків повідомив, що Україна з другої спроби залучила 2 млрд доларів за єврооблігаціями під 7,25% до 2033 року.

Українські Національні Новини

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