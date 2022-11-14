Минфин ожидает около 7,8 млрд долл. внешнего финансирования до конца года

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"На ноябрь ожидается поступление около 4,8 млрд долл. внешнего финансирования, в декабре около 3 млрд долл. Если это был бы месяц, условно говоря, сентябрь или октябрь, то я сказал, что ситуация у нас достаточно положительная и оптимистичная, но поскольку декабрь – это месяц последнего срока, то как правило декабрьские расходы являются самыми высокими среднемесячными показателями, поэтому мы ищем все возможности для того, чтобы безболезненно пройти ноябрь и декабрь и провести все необходимые расходы", - рассказал Марченко.

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12 сентября сообщалось, что общий объем льготного финансирования, привлеченного с 24 февраля, составляет почти 18 млрд долларов США.