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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Мінфін очікує близько 7,8 млрд дол. зовнішнього фінансування до кінця року

Мінфін очікує близько 7,8 млрд дол. зовнішнього фінансування до кінця року

Київ • УНН

 • 288598 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У листопаді очікується надходження близько 4,8 млрд дол. зовнішнього фінансування та близько 3 млрд дол. на грудень. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«На листопад очікується надходження близько 4,8 млрд дол. зовнішнього фінансування, на грудень близько 3 млрд дол. Якщо це був би місяць, умовно кажучи, вересень або жовтень, то я сказав, що ситуація у нас досить позитивна і оптимістична, але оскільки грудень – це місяць останнього строку, то як правило грудневі видатки є найвищими середньомісячних показників, тому ми шукаємо всі можливості для того, щоб безболісно пройти листопад та грудень і провести всі необхідні видатки», - розповів Марченко.

Доповнення

12 вересня повідомлялася, що загальний обсяг пільгового фінансування, залученого з 24 лютого, становить майже 18 млрд доларів США.

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