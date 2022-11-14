Мінфін очікує близько 7,8 млрд дол. зовнішнього фінансування до кінця року

Цитата

«На листопад очікується надходження близько 4,8 млрд дол. зовнішнього фінансування, на грудень близько 3 млрд дол. Якщо це був би місяць, умовно кажучи, вересень або жовтень, то я сказав, що ситуація у нас досить позитивна і оптимістична, але оскільки грудень – це місяць останнього строку, то як правило грудневі видатки є найвищими середньомісячних показників, тому ми шукаємо всі можливості для того, щоб безболісно пройти листопад та грудень і провести всі необхідні видатки», - розповів Марченко.

Доповнення

12 вересня повідомлялася, що загальний обсяг пільгового фінансування, залученого з 24 лютого, становить майже 18 млрд доларів США.