Мінфін очікує близько 7,8 млрд дол. зовнішнього фінансування до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У листопаді очікується надходження близько 4,8 млрд дол. зовнішнього фінансування та близько 3 млрд дол. на грудень. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«На листопад очікується надходження близько 4,8 млрд дол. зовнішнього фінансування, на грудень близько 3 млрд дол. Якщо це був би місяць, умовно кажучи, вересень або жовтень, то я сказав, що ситуація у нас досить позитивна і оптимістична, але оскільки грудень – це місяць останнього строку, то як правило грудневі видатки є найвищими середньомісячних показників, тому ми шукаємо всі можливості для того, щоб безболісно пройти листопад та грудень і провести всі необхідні видатки», - розповів Марченко.
Доповнення
12 вересня повідомлялася, що загальний обсяг пільгового фінансування, залученого з 24 лютого, становить майже 18 млрд доларів США.