Минфин Литвы предлагает разорвать договоры о таможенном сотрудничестве с рф и белоруссией
Киев • УНН
Минфин Литвы подготовил проекты постановлений о расторжении соглашений о таможенном сотрудничестве с рф и беларусью. Соглашения были подписаны в 1995-1996 годах, но сотрудничество прекратилось после агрессии россии против Украины.
Министерство финансов Литвы предлагает разорвать подписанные почти два десятилетия назад соглашения о таможенном сотрудничестве с россией и беларусью и подготовило проекты соответствующих постановлений. Об этом LRT, пишет УНН.
Детали
По словам представителей министерства, с начала широкомасштабной агрессии России против Украины литовская таможня не сотрудничала и не обменивается информацией с таможенными службами россии и беларуси.
Однако лица, имеющие торговые отношения с этими странами, по данным министерства, предоставляют таможням и судам документы, выданные таможенными органами этих стран, как доказательство законности торговли и соблюдения международных санкций.
Справочно
Соглашение с россией о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенной деятельности было подписано в феврале 1995 года в москве. Соглашение с беларусью о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства - в июле 1996 года в Вильнюсе.
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