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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минфин Литвы предлагает разорвать договоры о таможенном сотрудничестве с рф и белоруссией

Минфин Литвы предлагает разорвать договоры о таможенном сотрудничестве с рф и белоруссией

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 01:22  •  1420 просмотра

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Минфин Литвы подготовил проекты постановлений о расторжении соглашений о таможенном сотрудничестве с рф и беларусью. Соглашения были подписаны в 1995-1996 годах, но сотрудничество прекратилось после агрессии россии против Украины.

Министерство финансов Литвы предлагает разорвать подписанные почти два десятилетия назад соглашения о таможенном сотрудничестве с россией и беларусью и подготовило проекты соответствующих постановлений. Об этом LRT, пишет УНН.

Детали

По словам представителей министерства, с начала широкомасштабной агрессии России против Украины литовская таможня не сотрудничала и не обменивается информацией с таможенными службами россии и беларуси.

Однако лица, имеющие торговые отношения с этими странами, по данным министерства, предоставляют таможням и судам документы, выданные таможенными органами этих стран, как доказательство законности торговли и соблюдения международных санкций.

Справочно

Соглашение с россией о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенной деятельности было подписано в феврале 1995 года в москве. Соглашение с беларусью о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства - в июле 1996 года в Вильнюсе.

Денонсация договора с беларусью, который был ратифицирован в сентябре 2000 года, еще должна быть одобрена президентом и Сеймом

Литва обжалует решение Венгрии по упрощению въезда для россиян30 июля 2024, 19:26 • 101205 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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