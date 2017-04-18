Минэнергоугля: на складах ТЭС осталось 1,856 млн тонн угля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Запасы угля антрацитовой и газовой групп на украинских ТЭС по состоянию на 18 марта составили около 1,856 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на официальном сайте Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.
Согласно данным Министерства, по состоянию на 18 апреля запасы антрацитового угля на украинских ТЭС составляет 365,9 тыс. тонн, запас газового угля - около 1 млн 489,8 тыс. тонн. Вместе запасы угля антрацитовой и газовой группы составляют около 1 млн 855,7 тыс. тонн.
При этом, по данным Минэнергоугля, ожидается, что запасов угля на Луганской ТЭС осталось на 44 суток.
Также указано, что Приднепровская, Славянская, Трипольская, Змиевская и Криворожская ТЭС остановлены из-за его отсутствия.
Напомним, Украина рассчитывает закупать уголь в Южной Африке и в Америке.