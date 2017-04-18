Минэнергоугля: на складах ТЭС осталось 1,856 млн тонн угля

Согласно данным Министерства, по состоянию на 18 апреля запасы антрацитового угля на украинских ТЭС составляет 365,9 тыс. тонн, запас газового угля - около 1 млн 489,8 тыс. тонн. Вместе запасы угля антрацитовой и газовой группы составляют около 1 млн 855,7 тыс. тонн.

При этом, по данным Минэнергоугля, ожидается, что запасов угля на Луганской ТЭС осталось на 44 суток.

Также указано, что Приднепровская, Славянская, Трипольская, Змиевская и Криворожская ТЭС остановлены из-за его отсутствия.

Напомним, Украина рассчитывает закупать уголь в Южной Африке и в Америке.