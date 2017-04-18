Міненерговугілля: на складах ТЕС залишилося 1,856 млн тонн вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Запаси вугілля антрацитової та газової груп на українських ТЕС станом на 18 березня становили близько 1,856 млн тонн. Про це свідчать дані, оприлюднені на офіційному сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Згідно з даними Міністерства, станом на 18 квітня запаси антрацитового вугілля на українських ТЕС становить 365,9 тис. тонн, запас газового вугілля - близько 1 млн 489,8 тис тонн. Разом запаси вугілля антрацитової та газової групи становлять близько 1 млн 855,7 тис. тонн.
При цьому, за даними Міненерговугілля, очікується, що запасів вугілля на Луганській ТЕС залишилось на 44 доби.
Також вказано, що Придніпровська, Слов’янська, Трипільська, Зміївська та Криворізька ТЕС зупинені через його відсутність.
Нагадаємо, Україна розраховує закуповувати вугілля в Південній Африці та в Америці.