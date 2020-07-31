Минэнерго заинтересовано в развитии атомной энергетики - эксперт

КИЕВ. 31 июля. УНН. За сто дней в должности и. о. министра энергетики Ольге Буславец удалось решить много энергетических проблем, и поставить перед Министерством немало амбициозных задач. Одна из них - упорядочение области атомной энергетики. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам энергетики Владимир Рябцев.