Минэнерго заинтересовано в развитии атомной энергетики - эксперт

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 38222 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102245 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107151 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134404 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110946 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131862 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102153 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102600 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104448 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102071 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минэнерго заинтересовано в развитии атомной энергетики - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. За сто дней в должности и. о. министра энергетики Ольге Буславец удалось решить много энергетических проблем, и поставить перед Министерством немало амбициозных задач. Одна из них - упорядочение области атомной энергетики. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам энергетики Владимир Рябцев.

"Главное, что она (Буславец - ред.) стремится разобраться с перспективами развития атомной энергетики в Украине. С тем, возможна ли у нас более тесная кооперация с европейскими странами.

Дело в том, что наши атомные электростанции имеют большой потенциал, но не всю электроэнергию мы способны потребить. Поэтому, следует рассматривать вопрос более стабильного экспорта и замены, близких к исчерпанию своего ресурса, АЭС. Этим Буславец активно занимается", - говорит Рябцев.

Эксперт добавил, что строительство новой АЭС - процесс длительный: он может достичь 7 лет.

"Приятно, что Буславец понимает это, и ищет различные пути решения проблемы с изношенными АЭС", - добавил он.

Заняв должность и. о. министра энергетики, Буславец получила в наследство ряд проблем. Среди них - миллиардные долги перед "зеленым" бизнесом, напоминает Рябцев.

"И вот "зеленый" меморандум подписан. И, хотя он не решает всех вопросов, первые весомые шаги сделаны. Проблема, которая убивает наш рынок электроэнергии, начала решаться.

Поэтому, мне кажется, что она (Буславец - ред.) неплохой министр. И хотя ей не всегда, по тем или иным причинам, все удается - она всегда амбициозна в поиске путей решения проблем", - добавил Рябцев.

Напомним, глава Минэнерго Ольга Буславец проинформировала о своих первых 100 днях работы . В частности сообщила, что за это время выведены из простоя шахтеры и достигнуто снижение "зеленых" тарифов.

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