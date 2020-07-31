Міненерго зацікавлено у розвитку атомної енергетики - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. За сто днів на посаді в. о. міністра енергетики Ользі Буславець вдалося вирішити багато енергетичних проблем, та поставити перед Міністерством чимало амбітних завдань. Одне із них – впорядкування галузі атомної енергетики. Про це у коментарі УНН розповів експерт з питань енергетики Володимир Рябцев.
"Головне, що вона (Буславець - ред.) прагне розібратися із перспективами розвитку атомної енергетики в Україні. Із тим, чи можлива у нас більш тісна кооперація із європейськими країнами.
Річ у тім, що наші атомні електростанції мають великий потенціал, але не всю електроенергію ми спроможні спожити. Тому, варто розглядати питання більш стабільного експорту і заміни, близьких до вичерпання свого ресурсу, АЕС. Цим Буславець активно опікується", - каже Рябцев.
Експерт додав, що будівництво нової АЕС – процес довготривалий: він може сягнути 7 років.
"Приємно, що Буславець розуміється у цьому, і шукає різні шляхи вирішення проблеми із зношеними АЕС", - додав він.
Обійнявши посаду в. о. міністра енергетики, Буславець отримала у спадок низку проблем. Серед них – мільярдні борги перед "зеленим" бізнесом, нагадує Рябцев.
"І ось "зелений" меморандум підписано. І, хоча він не вирішує усіх питань, перші вагомі кроки зроблено. Проблема, яка вбиває наш ринок електроенергії, почала вирішуватися.
Тому, мені здається, що вона (Буславець - ред.) непоганий міністр. І хоча їй не завжди, з тих чи інших причин, все вдається – вона завжди амбітна у пошуку шляхів вирішення проблем", - додав Рябцев.
Нагадаємо, очільниця Міненерго Ольга Буславець проінформувала про свої перші 100 днів роботи. Зокрема повідомила, що за цей час виведено з простою шахтарів та досягнуто зниження "зелених" тарифів.