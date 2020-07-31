Міненерго зацікавлено у розвитку атомної енергетики - експерт

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19 березня, 18:42 • 46803 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100613 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101397 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117046 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123531 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120318 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155991 перегляди

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19 березня, 03:38 • 125090 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124787 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123914 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 31 липня. УНН. За сто днів на посаді в. о. міністра енергетики Ользі Буславець вдалося вирішити багато енергетичних проблем, та поставити перед Міністерством чимало амбітних завдань. Одне із них – впорядкування галузі атомної енергетики. Про це у коментарі УНН розповів експерт з питань енергетики Володимир Рябцев.

"Головне, що вона (Буславець - ред.) прагне розібратися із перспективами розвитку атомної енергетики в Україні. Із тим, чи можлива у нас більш тісна кооперація із європейськими країнами.

Річ у тім, що наші атомні електростанції мають великий потенціал, але не всю електроенергію ми спроможні спожити. Тому, варто розглядати питання більш стабільного експорту і заміни, близьких до вичерпання свого ресурсу, АЕС. Цим Буславець активно опікується", - каже Рябцев.

Експерт додав, що будівництво нової АЕС – процес довготривалий: він може сягнути 7 років.

"Приємно, що Буславець розуміється у цьому, і шукає різні шляхи вирішення проблеми із зношеними АЕС", - додав він.

Обійнявши посаду в. о. міністра енергетики, Буславець отримала у спадок низку проблем. Серед них – мільярдні борги перед "зеленим" бізнесом, нагадує Рябцев.

"І ось "зелений" меморандум підписано. І, хоча він не вирішує усіх питань, перші вагомі кроки зроблено. Проблема, яка вбиває наш ринок електроенергії, почала вирішуватися.

Тому, мені здається, що вона (Буславець - ред.) непоганий міністр. І хоча їй не завжди, з тих чи інших причин, все вдається – вона завжди амбітна у пошуку шляхів вирішення проблем", - додав Рябцев.

Нагадаємо, очільниця Міненерго Ольга Буславець проінформувала про свої перші 100 днів роботи. Зокрема повідомила, що за цей час виведено з простою шахтарів та досягнуто зниження "зелених" тарифів.

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