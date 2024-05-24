Минэкономики ожидает одобрения ВР соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе

Минэкономики ожидает, что Верховная Рада одобрит подписанное рамочное соглашение о финансировании ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе, заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко на переговорах с делегацией МВФ, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

На этой неделе мы подписали рамочное соглашение о финансировании со стороны ЕС в рамках реализации Ukraine Facility. Сейчас его нужно принять в Раде. Мы ожидаем, что это произойдет на следующей неделе. Тогда в бюджет поступит 1,89 млрд евро. И это важно, ведь некоторые маяки программы Ukraine Facility совпадают с маяками программы сотрудничества с МВФ - сказала Свириденко.

Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро