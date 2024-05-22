Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Украина и Европейский Союз заключили рамочное Соглашение для финансирования со стороны ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility на 50 млрд евро, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Соответствующее соглашение подписали первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

Соглашение определяет механизмы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности по управлению и контролю использования средств в рамках Ukraine Facility и совместных мер для предотвращения коррупции.

"Соглашение отражает процедуры, которые будут направлены на эффективное, прозрачное и подотчетное использование финансовых ресурсов, что является необходимым условием для дальнейшей европейской интеграции", - отметила Свириденко.

Документ вступит в силу после ратификации Верховной Радой Украины.

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