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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Киев  •  УНН

22 мая 2024, 14:09  •  7809 просмотра

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Украина и ЕС подписали рамочное соглашение о финансировании в рамках программы Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро.

Украина и Европейский Союз заключили рамочное Соглашение для финансирования со стороны ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility на 50 млрд евро, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Соответствующее соглашение подписали первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

Соглашение определяет механизмы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности по управлению и контролю использования средств в рамках Ukraine Facility и совместных мер для предотвращения коррупции.

"Соглашение отражает процедуры, которые будут направлены на эффективное, прозрачное и подотчетное использование финансовых ресурсов, что является необходимым условием для дальнейшей европейской интеграции", - отметила Свириденко.

Документ вступит в силу после ратификации Верховной Радой Украины.

Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь10 мая 2024, 11:29 • 16078 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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