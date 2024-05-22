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Україна і ЄС уклали рамкову угоду для фінансування у межах Ukraine Facility на 50 млрд євро

Україна і ЄС уклали рамкову угоду для фінансування у межах Ukraine Facility на 50 млрд євро

Київ • УНН

 • 21585 перегляди

Україна і ЄС підписали рамкову угоду про фінансування в межах програми Ukraine Facility на суму 50 млрд євро.

Україна та Європейський Союз уклали рамкову угоду для фінансування з боку ЄС в межах інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Відповідну угоду підписали перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

Угода визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема щодо управління та контролю використання коштів в межах Ukraine Facility і спільних заходів для запобігання корупції.

"Угода відображає процедури, які будуть спрямовані на ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції", - зазначила Свириденко.

Документ набуде чинності після ратифікації Верховною Радою України.

Бізнесу і муніципалітетам пропонують уже готувати заявки для інвестицій у межах Ukraine Facility: Мінекономіки готове допомогти10.05.24, 14:29 • 16881 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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