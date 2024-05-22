Україна і ЄС уклали рамкову угоду для фінансування у межах Ukraine Facility на 50 млрд євро
Київ • УНН
Україна і ЄС підписали рамкову угоду про фінансування в межах програми Ukraine Facility на суму 50 млрд євро.
Україна та Європейський Союз уклали рамкову угоду для фінансування з боку ЄС в межах інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
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Відповідну угоду підписали перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.
Угода визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема щодо управління та контролю використання коштів в межах Ukraine Facility і спільних заходів для запобігання корупції.
"Угода відображає процедури, які будуть спрямовані на ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції", - зазначила Свириденко.
Документ набуде чинності після ратифікації Верховною Радою України.
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