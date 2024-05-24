Мінекономіки очікує схвалення ВР угоди з ЄС у межах Ukraine Facility на 50 млрд євро наступного тижня

Мінекономіки очікує, що Верховна Рада схвалить підписану рамкову угоду про фінансування ЄС у межах інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро наступного тижня, заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко на переговорах з делегацією МВФ, пише УНН з посиланням на Мінекономіки.

Цього тижня ми підписали рамкову угоду щодо фінансування з боку ЄС в рамках реалізації Ukraine Facility. Зараз її потрібно прийняти в Раді. Ми очікуємо, що це станеться на наступному тижні. Тоді до бюджету надійде 1,89 млрд євро. І це важливо, адже деякі маяки програми Ukraine Facility збігаються з маяками програми співпраці з МВФ