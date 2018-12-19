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МинАПК не дал "теневым" фермерам дотаций

Киев • УНН

 • 6326 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Государство не контролирует "теневых" фермеров, а потому не собирается их поддерживать. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил заместитель министра АПК Виктор Шеремета, передает корреспондент УНН.

МинАПК не дал "теневым" фермерам дотаций

"С момента внедрения аграрных дотаций в сторону министерства было много нареканий. Мол, система не работает, направления определены неправильно.

Но давайте понимать, что у нас много фермеров, которые не регистрировали свои землевладения. А потому и не получали финансовую помощь", - сообщил он.

В то же время, официальные игроки рынка имеют ряд преимуществ, продолжил Шеремета.

"Во-первых, повторюсь, это возможность претендовать на дотации. Во-вторых - больше зарабатывать.

Поскольку, за наличные фермер продает свое зерно на треть дешевле. Поэтому, официальная регистрация - это определенный стимул: продаешь дороже и получаешь государственную помощь", - пояснил замминистра.

Напомним, профильные эксперты утверждают, что около 70% мелких фермеров работают в "тени", уклоняясь от уплаты налогов и выплачивая зарплаты в "конвертах". По этой же причине они не имеют доступа к субсидиям и государственной поддержке.

"Когда мы говорим о господдержке, то право на нее имеют те предприятия, которые работают абсолютно легально. Фермер должен сбывать свою продукцию не за наличные. Он должен декларировать все свои доходы и расходы, вести элементарную бухгалтерию", - объясняет генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.

Как ранее заявили в Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, с 40 тыс. опрошенных фермеров - 58% отказались подавать документы на участие в программах государственной поддержки АПК.

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