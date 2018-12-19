МінАПК не дав “тіньовим” фермерам дотацій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Держава не контролює “тіньових” фермерів, а відтак не збирається їх підтримувати. Про це під час прес-конференції журналістам повідомив заступник міністра АПК Віктор Шеремета, передає кореспондент УНН.
"З часу впровадження аграрних дотацій в бік міністерства було багато нарікань. Мовляв, система не працює, напрямки визначено неправильно.
Але давайте розуміти, що у нас багато фермерів, які не реєстрували свої землеволодіння. А тому і не отримували фінансову допомогу", - повідомив він.
Водночас, офіційні гравці ринку мають низку переваг, продовжив Шеремета.
"По-перше, повторюсь, це можливість претендувати на дотації. По-друге - більше заробляти.
Оскільки, за готівку фермер продає своє зерно на третину дешевше. Тому, офіційна реєстрація - це певний стимул: продаєш дорожче і отримує державну допомогу", - пояснив заступник міністра.
Нагадаємо, профільні експерти стверджують, що близько 70% дрібних фермерів працюють в "тіні", ухиляючись від сплати податків і виплачуючи зарплати в "конвертах". З цієї ж причини вони не мають доступу до субсидій і державної підтримки.
"Коли ми говоримо про держпідтримку, то право на неї мають ті підприємства, які працюють абсолютно легально. Фермер повинен збувати свою продукцію не за готівку. Він повинен декларувати всі свої доходи і витрати, вести елементарну бухгалтерію", - пояснює генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Тарас Висоцький.
Як раніше заявили в Асоціації фермерів і приватних землевласників України, з 40 тисяч опитаних фермерів - 58% відмовились подавати документи на участь в програмах державної підтримки АПК.