Миллионный выигрыш Powerball разделят давние друзья
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Лотерейный выигрыш в 1 млн долл. разделили между собой пятеро американцев, передает УНН со ссылкой на heraldcourier.com.
Победители проживают в городе Линкольн (штат Небраска). Лотерейный билет покупали все вместе. Американцы участвовали в розыгрыше джекпота Powerball в размере 139 млн долл.
Счастливчики угадали 5 номеров, но прогадали с главным - числом-бонусом Powerball. Таким образом, их выигрыш составил 1 млн долл.
Напомним, выигрыш в конкурсе "Парочка" лотереи "Лото-Забава" в размере 600 тыс. грн разделили между собой двое игроков из Черкасской и Полтавской областей.