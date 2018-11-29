Мільйонний виграш Powerball розділять давні друзі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Лотерейний виграш у 1 млн дол. розділили між собою п'ятеро американців, передає УНН з посиланням на heraldcourier.com.
Переможці проживають у місті Лінкольн (штат Небраска). Лотерейний білет купували всі разом. Американці брали участь у розіграші джекпоту Powerball обсягом 139 млн дол.
Щасливчики вгадали 5 чисел, але прогадали з головним - числом-бонусом Powerball. Таким чином, їхній виграш становив 1 млн дол.
Нагадаємо, виграш у конкурсі "Парочка" лотереї "Лото-Забава" обсягом 600 тис. грн розділили між собою двоє гравців з Черкаської і Полтавської областей.