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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Мільйонний виграш Powerball розділять давні друзі

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Лотерейний виграш у 1 млн дол. розділили між собою п'ятеро американців, передає УНН з посиланням на heraldcourier.com.

Переможці проживають у місті Лінкольн (штат Небраска). Лотерейний білет купували всі разом. Американці брали участь у розіграші джекпоту Powerball обсягом 139 млн дол.

Щасливчики вгадали 5 чисел, але прогадали з головним - числом-бонусом Powerball. Таким чином, їхній виграш становив 1 млн дол.

Нагадаємо, виграш у конкурсі "Парочка" лотереї "Лото-Забава" обсягом 600 тис. грн розділили між собою двоє гравців з Черкаської і Полтавської областей.

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