На двоих 600 тысяч гривен: как украинцы выиграли в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во время розыгрыша 1007-го тиража “Лото-Забава” в постоянном конкурсе “Парочка” двое игроков из Черкасской и Полтавской областей выиграли по 300 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора государственных лотерей “М.С.Л” .
Первые 300 тыс. грн выиграл игрок из города Шпола. Известно, что счастливчик приобрел билет № 0181626 на фирменном столе "М.С.Л." в магазине по адресу: Героев Крут, 1.
Второй денежный приз достался игроку из Кременчуга, который приобрел свой билет № 0188215 на автостанции по адресу: ул. Театральная, 32/6.
Игроки получили победу в конкурсе "Парочка" в воскресенье, 25 ноября. В этот день этот конкурс праздновал свой первый День рождения.
"За этот год 14 игроков стали победителями "Парочки" и выиграли по 300 тыс. грн", - сообщили в "М.С.Л."