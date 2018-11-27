На двох 600 тисяч гривень: як українці виграли в лотерею

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Під час розіграшу 1007-го тиражу “Лото-Забава” у постійному конкурсі “Парочка” двоє гравців з Черкаської та Полтавської областей виграли по 300 тис. грн, передає УНН з посиланням на прес-службу оператора державних лотерей “М.С.Л”.