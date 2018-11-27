На двох 600 тисяч гривень: як українці виграли в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Під час розіграшу 1007-го тиражу “Лото-Забава” у постійному конкурсі “Парочка” двоє гравців з Черкаської та Полтавської областей виграли по 300 тис. грн, передає УНН з посиланням на прес-службу оператора державних лотерей “М.С.Л”.
Перші 300 тис. грн виграв гравець з міста Шпола. Відомо, що щасливчик придбав білет № 0181626 на фірмовому столі “М.С.Л.” у магазині за адресою: Героїв Крут, 1.
Другий грошовий приз дістався гравцю з Кременчука, який придбав свій білет № 0188215 на автостанції за адресою: вул. Театральна, 32/6.
Гравці здобули перемогу у конкурсі “Парочка" у неділю, 25 листопада. Цього дня цей конкурс святкував свій перший День народження.
"За цей рік 14 гравців стали переможцями "Парочка" та виграли по 300 тис. грн", - поінформували в "М.С.Л."