Миллионную прививку от коронавируса сделали в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА. 7 февраля. УНН. Миллионная прививка от коронавируса была сделана в Одессе 6 февраля - в центре массовой вакцинации в ТЦ Fontan Sky на Среднефонтанской улице. Как передает УНН со ссылкой на мэрию Одессы, миллионным вакцинированным стал одессит Владимир Пантелеев.
Это его первая прививка от ковида, и он планирует обязательно получить вторую дозу вакцины. Заместитель мэра Одессы Светлана Бедрега и руководитель городского департамента здравоохранения Левон Никогосян вручили Владимиру подарки — фирменную толстовку, чашку, медицинские маски, антисептики и торт.
Отметим, что с начала эпидемии в Одессе были зарегистрированы 131 794 случая ковида. Умерли 3106 человек, побороли вирус 107 657.
Полный курс вакцинации от COVID-19 уже прошли около 60 процентов от всего взрослого населения города.