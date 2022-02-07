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15 марта, 19:03 • 103397 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135921 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119353 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113187 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102555 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100337 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88281 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Миллионную прививку от коронавируса сделали в Одессе

Миллионную прививку от коронавируса сделали в Одессе

Киев • УНН

 • 12915 просмотра

ОДЕССА. 7 февраля. УНН. Миллионная прививка от коронавируса была сделана в Одессе 6 февраля - в центре массовой вакцинации в ТЦ Fontan Sky на Среднефонтанской улице. Как передает УНН со ссылкой на мэрию Одессы, миллионным вакцинированным стал одессит Владимир Пантелеев.

Это его первая прививка от ковида, и он планирует обязательно получить вторую дозу вакцины. Заместитель мэра Одессы Светлана Бедрега и руководитель городского департамента здравоохранения Левон Никогосян вручили Владимиру подарки — фирменную толстовку, чашку, медицинские маски, антисептики и торт.

Отметим, что с начала эпидемии в Одессе были зарегистрированы 131 794 случая ковида. Умерли 3106 человек, побороли вирус 107 657.

Полный курс вакцинации от COVID-19 уже прошли около 60 процентов от всего взрослого населения города.

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