Мільйонне щеплення від коронавірусу зробили в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА. 7 лютого. УНН. Мільйонне щеплення від коронавірусу було зроблено в Одесі 6 лютого – у центрі масової вакцинації у ТЦ Fontan Sky на Середньофонтанській вулиці. Як передає УНН із посиланням на мерію Одеси, мільйонним вакцинованим став одесит Володимир Пантелеєв.
Це його перше щеплення від ковіду, і він планує обов'язково отримати другу дозу вакцини. Заступник мера Одеси Світлана Бедрега та керівник міського департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян вручили Володимиру подарунки – фірмову толстовку, чашку, медичні маски, антисептики та торт.
Зазначимо, що з початку епідемії в Одесі було зареєстровано 131 794 випадки ковіду. Померли 3106 людей, побороли вірус 107 657.
Повний курс вакцинації від COVID-19 вже пройшли близько 60 відсотків всього дорослого населення міста.