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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Мільйонне щеплення від коронавірусу зробили в Одесі

Мільйонне щеплення від коронавірусу зробили в Одесі

Київ • УНН

 • 12916 перегляди

ОДЕСА. 7 лютого. УНН. Мільйонне щеплення від коронавірусу було зроблено в Одесі 6 лютого – у центрі масової вакцинації у ТЦ Fontan Sky на Середньофонтанській вулиці. Як передає УНН із посиланням на мерію Одеси, мільйонним вакцинованим став одесит Володимир Пантелеєв.

Це його перше щеплення від ковіду, і він планує обов'язково отримати другу дозу вакцини. Заступник мера Одеси Світлана Бедрега та керівник міського департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян вручили Володимиру подарунки – фірмову толстовку, чашку, медичні маски, антисептики та торт.

Зазначимо, що з початку епідемії в Одесі було зареєстровано 131 794 випадки ковіду. Померли 3106 людей, побороли вірус 107 657.

Повний курс вакцинації від COVID-19 вже пройшли близько 60 відсотків всього дорослого населення міста.

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