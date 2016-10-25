Миллионерами "Лото-Забавы" с начала года стали уже 15 игроков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. С начала года миллионерами государственной лотереи "Лото-Забава" стали 15 игроков из разных уголков Украины. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л." на своем сайте, передает УНН.
Так, по состоянию на 26 октября текущего года счетчик насчитал 15 миллионеров за десять месяцев 2016 года и 254 миллионера за все время существования лотереи.
В этом году оператор государственных лотерей "М.С.Л." по многочисленным просьбам игроков расширил доступ к лотерее "Лото-Забава", предоставив возможность покупать билеты онлайн. И уже выигран первый миллион благодаря билету, приобретенном онлайн на сайте.
Очередной миллионер появился во время розыгрыша тиража № 898 от 23 октября 2016 года. Игрок из Киевской области зачеркнул три горизонтали с одной льготной подковкой и сорвал один из главных призов популярной лотереи страны.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами игры в "Лото-Забава" онлайн, игрокам необходимо посетить официальный сайт лотерейного оператора, перейти на страницу лотереи и нажать на кнопку "Купить билет".
Напомним, в рамках летней акции "Лото-Забава" разыграла дополнительно 1 млн 560 тысяч гривен. Кроме того, в сентябре стартовала новая лотерейная акция, посвященная Дню рождения "Лото-Забавы", которая продолжалась до 9 октября.
Победителями стали четверо игроков из столицы, Николаевской, Львовской и Винницкой областей. В рамках этой акции разыгран 1 млн грн.
В октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом лотерейных выигрышей. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".