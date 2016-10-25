Мільйонерами “Лото-Забави” з початку року стали вже 15 гравців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. З початку року мільйонерами державної лотереї “Лото-Забава” стали 15 гравців з різних куточків України. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.” на своєму сайті, передає УНН.
Так, станом на 26 жовтня поточного року лічильник нарахував 15 мільйонерів за десять місяців 2016 року і 254 мільйонери за весь час існування лотереї.
Цього року оператор державних лотерей “М.С.Л.” на численні прохання гравців розширив доступ до лотереї “Лото-Забава”, надавши можливість купувати білети онлайн. І вже виграно перший мільйон завдяки білету, придбаному онлайн на сайті.
Черговий мільйонер з’явився під час розіграшу тиражу № 898 від 23 жовтня 2016 року. Гравець з Київської області закреслив три горизонталі з однією пільговою підковкою та зірвав один з головних призів найпопулярнішої лотереї країни.
Щоб скористатися всіма перевагами гри у “Лото-Забава” онлайн, гравцям необхідно відвідати офіційний сайт лотерейного оператора, перейти на сторінку лотереї та натиснути на кнопку “Купити білет”.
Нагадаємо, в рамках літньої акції “Лото-Забава” розіграла додатково 1 млн 560 тисяч гривень. Крім того, у вересні стартувала нова лотерейна акція, присвячена Дню народження “Лото-Забави”, яка тривала до 9 жовтня.
Переможцями стали четверо гравців зі столиці, Миколаївської, Львівської та Вінницької областей. В рамках цієї акції розіграно 1 млн грн.
У жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.